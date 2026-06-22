Finał policyjnego pościgu: 11 tys. zł mandatu, 40 punktów karnych, 4 zarzuty i areszt

Fot. KPP w Goleniowie

Goleniowscy policjanci w miejscowości Rurzyca chcieli zatrzymać do kontroli drogowej kierującego samochodem marki Audi, który jechał bez włączonych świateł mijania. Mężczyzna zignorował sygnały do zatrzymania, gwałtownie zahamował, zawrócił pojazd i zaczął uciekać w kierunku Klinisk Wielkich. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli w pościg.

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W trakcie ucieczki mężczyzna wielokrotnie przekraczał dozwoloną prędkość. Dopuścił się też szeregu innych wykroczeń drogowych – między innymi nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu na przejściu, wyprzedzał na pasach, nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa i wymusił pierwszeństwo na innym pojeździe.

Po przejechaniu około 2 kilometrów, w Kliniskach Wielkich, kierujący stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem marki Renault. Mężczyzna nie zamierzał jednak się poddać – wysiadł z rozbitego auta i zaczął uciekać pieszo. Po krótkim pościgu został zatrzymany przez policjantów. Za popełnione wykroczenia ukaranego go mandatami na łączną kwotę 11 100 złotych, a na jego konto trafiło 40 punktów karnych.

Jak się okazało, był to dopiero początek jego problemów. Sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że 30-latek jest poszukiwany do odbycia kary 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Dodatkowo kierował pojazdem pomimo dwóch aktywnych, dożywotnich zakazów prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Wstępne badanie na zawartość środków odurzających dało wynik pozytywny. Sam zatrzymany przyznał, że wcześniej zażywał mefedron. Funkcjonariusze znaleźli przy nim niewielką ilość tej substancji.

– Mężczyzna usłyszał już zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej, spowodowania wypadku komunikacyjnego i ucieczki z miejsca zdarzenia, kierowania pojazdem pomimo obowiązujących zakazów sądowych oraz posiadania środków odurzających – relacjonuje sierż. Martyna Kowalska z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie. Po zatrzymaniu został przewieziony do jednostki, gdzie wykonano z jego udziałem niezbędne czynności procesowe.

Ponieważ 30-latek był już wcześniej karany za jazdę mimo zakazu, za ten czyn odpowie w warunkach recydywy. Policja nie wyklucza również postawienia mu kolejnego zarzutu – kierowania pojazdem pod wpływem środków odurzających, jeśli laboratoryjne badanie krwi potwierdzi obecność narkotyków w jego organizmie.

Sąd Rejonowy w Goleniowie przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące

(k)

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