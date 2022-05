Popękał blok mieszkalny przy ul. Armii Krajowej w Stargardzie. Lokatorzy ewakuowani

W czwartek wczesnym rankiem na os. Pyrzyckim w Stargardzie zaroiło się od policjantów i strażaków. Przy ul. Armii Krajowej popękał budynek mieszkalny.

W bloku nr 8 przy ul. Armii Krajowej w Stargardzie mieszka 15 rodzin. Wszystkich lokatorów ewakuowano. Podstawiono dla nich autobusy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Na miejscu działają służby; straż, policja, nadzór budowlany. Są tam też przedstawiciele miasta. Urzędnicy rozpytują ewakuowanych lokatorów o możliwość zakwaterowania u krewnych. Wiele wskazuje na to, że do mieszkań nie wrócą.

- W nocy słyszeliśmy tąpnięcia, huk taki był – mówią lokatorzy budynku na 8. – Na ścianach są ogromne pęknięcia. Także w środku mieszkań, na klatce schodowej i w sklepie, który działa na dole. Zgłaszaliśmy naszej administracji i developerowi, że z tym blokiem jest coś nie tak. Ale nie reagował. Co my teraz zrobimy? Te mieszkania to dorobek naszego życia! Kto nam teraz odda pieniądze i zapewni mieszkania?

Blok mieszkalny nr 8 i dwa pobliskie wybudowała 7 lat temu firma Edbud. Jak mówią mieszkańcy, w dwu pozostałych budynkach też są niewielkie pęknięcia.

(w)