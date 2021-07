Uszkodzona rura gazowa w Połczynie Zdroju. Ewakuacja okolicznych mieszkańców

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek przed południem w Połczynie Zdroju. Podczas prac ziemnych uszkodzona została tam rura gazowa i doszło do wycieku gazu.

Na miejscu interweniowała policja oraz strażacy z OSP Połczyn-Zdrój i PSP Świdwin. Po przybyciu na miejsce strażacy zdecydowali o natychmiastowej ewakuacji osób przebywających w okolicznych budynkach, wśród których było też przedszkole.

- Na szczęście nie doszło do eksplozji, a przybyli na miejsce pracownicy gazownictwa uszczelnili wyciek - informują druhowie z OSP Połczyn-Zdrój.

Po zakończonej akcji mieszkańcy wrócili do swoich domów.

(k)