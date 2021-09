Spokojnie, nikt nie został ranny. To nie było zagrożenie bombowe czy chemiczne, ani też atak nożownika.

Ewakuacja Dworca Głównego PKP w Szczecinie, do jakiej doszło tuż przed godz. 18 we wtorek (28 września), to tylko rutynowe ćwiczenia. Przeprowadzone sprawnie - w pięć minut - przez Straż Ochrony Kolei. Konieczność, niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim pasażerom, w razie nagłego wypadku.

(an)