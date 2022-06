Ponad dwa miliony do wydania. Ruszyła kolejna edycja Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego

Do 10 czerwca przyjmowane będą wnioski do realizacji w ramach Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego. Do rozdysponowania jest 2,1 mln zł.

To już dziewiąta edycja SBO. Do tej pory mieszkańcy wskazali do realizacji 87 projektów, oddając na nie łącznie ponad 81 tysięcy głosów. Od 2013 r. począwszy, pomysły stargardzian pochłonęły 14,1 mln złotych. Realizowano w mieście place zabaw, montowano oświetlenie, monitoring, remontowano drogi etc.

Tegoroczna pula do rozdysponowania przez mieszkańców wynosi tyle samo co w latach poprzednich, tj. 2,1 miliona złotych.

– Projekty można zgłaszać na kilka sposobów – informuje Piotr Styczewski, rzecznik prezydenta Stargardu. – Najwygodniej oczywiście zrobić to przez internet. Dostępne są również formularze w formie papierowej. Szczegóły są na specjalnej stronie internetowej SBO 2023.

Swój pomysł na ulepszenie miejskiej przestrzeni; podwórka czy placu zabaw, drogi czy skweru, może zgłosić każdy mieszkaniec, niezależnie od wieku. Osoby niepełnoletnie muszą jednak dostarczyć zgodę podpisaną przez rodzica lub opiekuna.

– Dodatkowo do każdej propozycji trzeba dołączyć listę z 30 podpisami mieszkańców popierających projekt – przypomina magistrat. – W formularzu należy wskazać nazwę i lokalizację projektu, a także szacowane koszty inwestycji. Propozycje są przyjmowane niezależnie od obszaru, na którym mieszka zgłaszający – każdy może wskazać projekt do realizacji w dowolnym miejscu. Do zgłoszenia warto też dodać materiały pomocnicze – np. zdjęcia, wizualizacje, mapy.

Głosowanie na zaakceptowane projekty odbędzie się w terminie od 18 lipca do

5 sierpnia. Wyniki SBO 2023 powinny być znane we wrześniu. ©℗

(w)