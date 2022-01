Ponad 6 mln zł na likwidację azbestu, barszczu Sosnowskiego i wsparcie dla strażaków

Programy o wartości ponad 6,3 miliona złotych dla wszystkich tych, którzy chcą być bardziej ekologiczni, przygotowała Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. O pieniądze można wnioskować już teraz.

- Program "Remiza" jest skierowany do Ochotniczych Straży Pożarnych - poinformował Marek Subocz, prezes Funduszu. - To dofinansowanie nawet do 30 tysięcy złotych na remont starych remiz, na wymianę okien, na różnego rodzaju prace, które pozwolą na to, aby strażacy ochotnicy mogli w dobrych warunkach służyć mieszkańcom naszego województwa. Po remizach chcemy rozdysponować kwotę w wysokości 500 tysięcy złotych.

Pozbyć się azbestu

Drugi program pozwala sfinansować likwidację azbestu, czyli materiału, który, jak wiadomo jest, rakotwórczy. Do 2032 roku według przepisów wszelkie produkty zawierające azbest powinny zniknąć, także z prywatnych działek. O pieniądze z Funduszu mogą ubiegać i samorządy, i przedsiębiorcy.

- W naszej gminie w 2021 roku zebraliśmy 73 tony tego typu odpadów przy dofinansowaniu z Funduszu rzędu 30 tysięcy złotych, co pokryło prawie 100 procent wydatków - opowiadał wójt gminy Brojce, Michał Zinowik. - Jest to szansa, żeby zaoszczędzić jako samorząd, ale przede wszystkim szansa na pomoc dla mieszkańców. Wielu z nich wymienia pokrycia dachowe. Koszty utylizacji, jakie mogliby ponieść, może pokryć Fundusz. Niekiedy azbest porzucany jest w lasach. Ten program temu zapobiega.

Barszcze Sosnowskiego i ochrona środowiska

Na usuwanie barszczu Sosnowskiego Fundusz przeznacza 500 tysięcy złotych. A na ekoedukację - 1,5 mln zł.

- Dbamy o to, aby ci najmłodsi byli informowani o tym, jak ważna jest ekologia, jak ważna jest ochrona środowiska - dodawał M. Subocz. - Beneficjenci będą mogli kupować sprzęt czy środki edukacyjne. Mogą uzyskać do 50 procent dotacji lub 100 procent pożyczki. Maksymalne dofinansowanie to 15 tysięcy złotych.

Ostatni program dotyczy ochrony przyrody. Jest skierowany m.in. do instytucji dbających o zagrożone gatunki roślin i zwierząt. Cała pula tego przedsięwzięcia to milion złotych.

W najbliższym czasie Fundusz ma uruchomić kolejną inicjatywę związaną z edukacją młodzieży.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej Funduszu. Termin składania wniosków mija 31 maja tego roku. ©℗

(as)