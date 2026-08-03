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Ponad 1,3 kg narkotyków i amunicja przy zatrzymanych w Szczecinie

Data publikacji: 03 sierpnia 2026 r. 10:54
Ostatnia aktualizacja: 03 sierpnia 2026 r. 11:18
Ponad 1,3 kg narkotyków i amunicja przy zatrzymanych w Szczecinie
Fot. KMP Szczecin  

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali dwie osoby podejrzewane o przestępstwa narkotykowe. Przeszukanie samochodu i zajmowanego przez nie mieszkania potwierdziło przypuszczenia śledczych.  

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Policjanci znaleźli znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Łącznie zabezpieczyli ponad 245 gramów marihuany, 515 gramów MDMA, 200 gramów kokainy, 380 gramów amfetaminy oraz 25 gramów mefedronu. W mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli również amunicję.

Zatrzymanym postawiono zarzuty. Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Gryfinie sąd zastosował wobec obojga podejrzanych tymczasowe aresztowanie.

Policja ocenia, że sprawa ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury prowadzą dalsze czynności mające wyjaśnić wszystkie okoliczności przestępstwa.

(k)

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