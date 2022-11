Pomorze Zachodnie promuje się w Berlinie

Do niedzieli w Berlinie trwają wielkie targi Boot & Fun poświęcone turystyce wodnej. Są tam także przedstawiciele Polski, w tym województwa zachodniopomorskiego. Goście berlińskich targów mogą poznać szczegóły takich atrakcji naszego regionu jak Zachodniopomorski Szlak Żeglarski czy uzdrowisko Świnoujście.

- Pomorze Zachodnie jest tym regionem w Polsce, który sprzedaje najwięcej noclegów. Więcej niż inne regiony Polski, które mogłyby wydawać się bardziej atrakcyjne turystycznie - mówił w rozmowie z "Kurierem" Konrad Guldon, dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Berlinie. - Rozwój infrastruktury hotelowej i drogowej jest w Zachodniopomorskiem olbrzymi. Dziś możemy wsiąść w Berlinie do samochodu i w trzy godziny dojechać prosto do Kołobrzegu – to jest bardzo ważne. Wybudowano wiele dróg rowerowych. Pomorze Zachodnie jest atrakcyjne dla naszych zachodnich sąsiadów. Dodajmy, że z punktu widzenia Niemców w Polsce mamy do czynienia ze znakomitym stosunkiem jakości do ceny.

Podczas targów odbyła się także premiera książki „Polen auf dem Wasser erleben”, w której pojawią się wątki zachodniopomorskie. Jej autorem jest dr. Peer Schmidth-Walther, ekspert od turystyki wodnej.

(as)