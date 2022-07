Love Parade 2022 w Berlinie. Basy, deszcz, nostalgia

El gie be te

Kasia

2022-07-09 18:47:06

I serio ważne jest to, jak ubrani są ludzie? Ważne jest to, ze w paradzie ktoś zauważył mułzumankę? Czy raczej ta parada jest o tym że muzyka łączy i może stanąć ponad podziałami? No ale Polska musi zawsze zauważyć, wytknąć i wyśmiać :(