Wycieczka do Berlina

Rada osiedla Turzyn w Szczecinie zaprasza na wycieczkę autokarową do Berlina. Oferta jest adresowana do mieszkańców osiedla.

W programie: mur berliński, Alexanderplatz, Reichstag, Brama Brandenburska, katedra, muzea i inne atrakcje, będzie też czas wolny.

Wyjazd jest zaplanowany na sobotę 3 września na godz. 8 spod siedziby rady osiedla przy ul. Pocztowej 17, powrót ok. godz. 20.30. Koszt – 15 zł od osoby, bilety wstępu we własnym zakresie. Przewodnik – Robert Abelite. Zapisy we wtorki w godz. 18-20 w siedzibie RP Turzyn.

