Pomogli zagubionemu seniorowi wrócić do domu

Fot. Sylwia Dudek

Stargardzcy policjanci z Ogniwa Przewodników Psów Służbowych pomogli 76-latkowi bezpiecznie wrócić do domu. Senior siedział w centrum miasta na trawniku, był zdezorientowany i nie wiedział, gdzie się znajduje.

Policjanci podczas patrolu rejonu służbowego w centrum Stargardu zwrócili uwagę na starszego zagubionego mężczyznę. Okazało się, że senior nie wiedział, jak ma wrócić do domu.

- Bezradny mężczyzna był zdezorientowany i wypowiadał się nielogicznie. Wszystko wskazywało na to, że ma problemy z pamięcią. Jak się okazało, był on mieszkańcem Szczecina i sądził, że się tam znajduje - informuje asp. Justyna Siwarska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Policjanci zaopiekowali się starszym mężczyzną i zaprosili go do radiowozu. W międzyczasie ustalili jego dane osobowe oraz skontaktowali się z Komendą Policji Szczecin Śródmieście, w której rejonie mężczyzna mieszka. Jak się okazało, poszukiwała go już rodzina. Mundurowi przywieźli seniora na komendę, skąd trafił pod opiekę najbliższych.

(k)