Weekend Seniora z kulturą w Szczecinie

Fot. materiały organizatora

„Weekend seniora z kulturą” odbędzie się w dniach 5-6 października. To ogólnopolska akcja, którą zainicjowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ma zachęcić seniorów do odkrywania oferty kulturalnej oraz do wspólnego spędzenia czasu z osobami z innego pokolenia. W całym kraju zaplanowano specjalny program, który obejmuje ponad 600 różnych propozycji.

Wśród atrakcji, które przygotowały instytucje kultury, są m.in. oprowadzania po wystawach, projekcje filmowe, spektakle teatralne, koncerty oraz spotkania z autorami książek i aktorami. Seniorzy będą mieli także możliwość uczestniczenia w warsztatach tanecznych, plastycznych oraz zajęciach z historii sztuki.

Szczecin także przygotował weekendową ofertę. Dom Kultury Słowianin w niedzielę 6 października zaprasza na bezpłatne warsztaty taneczne, które poprowadzą instruktorzy z Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „Krąg” oraz Stowarzyszenia Historycznego „Metrum”. W ramach wydarzenia będzie można również zobaczyć wystawę prac członkiń Sekcji Rękodzieła NITKA. Po zajęciach odbędzie się zabawa taneczna z zespołem Roland Band. Obowiązują bezpłatne wejściówki, ich liczba jest ograniczona.

W Teatrze Polskim można obejrzeć spektakl „Tragedia sztokholmska” na Scenie Szekspirowskiej. Przedstawienie nawiązuje do kluczowych momentów z życia Wisławy Szymborskiej oraz jej twórczości. Bilety w ramach akcji kosztują 30 złotych. Seniorzy mogą je zakupić wyłącznie w kasie teatru. W takiej cenie obowiązują na dwa spektakle: 5 października i 6 października o godz. 16.

Muzeum Techniki i Komunikacji proponuje dla seniorów (osób po sześćdziesiątym roku życia, po okazaniu dokumentu potwierdzającego wiek) w najbliższą sobotę i niedzielę zwiedzanie wystaw stałych za 2 zł.

Willa Lentza oferuje 5 października o godzinie 10 zwiedzanie z przewodnikiem, gdzie cena dla seniorów będzie wynosić 10 zł, a indywidualne zwiedzanie w godzinach 10-12 będzie kosztować 1 zł. Willa prezentować będzie dwie wystawy: jedną poświęconą jej historii oraz drugą, czasową, prezentującą fotografie Tomasza Sikory i Artura Wolskiego. W trakcie zwiedzania będzie możliwość obejrzenia filmu dokumentalnego „Szczecińska Willa Lentza – powrót do świetności”. Dodatkowo 5 października odbędzie się koncert finałowy Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego SAXandVILLAS 2024, gdzie bilety ulgowe dla seniorów będą dostępne w cenie 25 zł.

Filharmonia Szczecińska w dniach 3-6 października organizować będzie MUSIC.DESIGN.FORM Festival, oferując darmowy wstęp na wystawy oraz instalacje. W programie znajdą się także debaty i zwiedzanie budynku Filharmonii, a 8 października o godzinie 12.00 planowane są koncerty dedykowane seniorom w cenie 15 zł.

W ramach akcji Zamek Książąt Pomorskich zaprasza na koncert „Franck i Brahms – Sonaty Absolutne”, który zaplanowano na niedzielę 6 października o godz. 18 w Sali Anny Jagiellonki. Podczas koncertu wystąpią: skrzypaczka Patrycja Szymańska oraz pianista Wojciech Świętoński. Program obejmuje sonaty Césara Francka i Johannesa Brahmsa. Bilety na koncert dostępne są w cenie 15 zł. Dodatkowo odbędzie się bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem. Uczestnicy będą mieli okazję poznać historię zamku oraz wysłuchać opowieści o dawnych władcach Pomorza (sobota i niedziela, godz. 12, zbiórka pod Centrum Informacji). Obowiązywać będą też promocyjne ceny dla seniorów na wystawy w Skrzydle Południowym i na Wieżę Dzwonów (1 zł Wieża, 1 zł wystawy).

(rox)