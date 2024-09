Kolorowy korowód na start Tygodnia Inicjatyw Senioralnych [GALERIA, FILM]

Kolorowym korowodem zainaugurowano w Szczecinie IV Tydzień Inicjatyw Senioralnych. Fot. Dariusz Gorajski

Nawet deszcz nie przeszkodził uśmiechniętym i kolorowo ubranym seniorom w wesołym przemarszu przez centrum Szczecina. Co prawda kapelusze przysłoniły parasolki, a kolorowe sukienki i odświętne garnitury trzeba było osłonić płaszczami przeciwdeszczowymi, to jednak licznie przybyłym seniorom uśmiech nie schodził z twarzy. Świątecznym rozśpiewanym korowodem zainaugurowano Tydzień Inicjatyw Senioralnych, wydarzenie, które już na stałe wpisało się w kalendarz miejskich imprez. Przez pięć kolejnych dni najstarsi mieszkańcy Szczecina mają wyjątkową okazję, by spędzić czas aktywnie, zdobyć nowe umiejętności i poznać się wzajemnie.

Szczeciński Tydzień Inicjatyw Senioralnych doczekał się już czwartej edycji, a najstarszych mieszkańców miasta do 15 września czeka wiele atrakcji: koncerty, wystawy, warsztaty i spotkania. Barwny korowód przeszedł ulicami Śródmieścia w poniedziałkowe południe, by zakończyć ów spacer w Inkubatorze Sektorów Kreatywnych INKU przy al. Wojska Polskiego, gdzie seniorzy mogli uczestniczyć w pikniku przygotowanym przez organizacje, instytucje oraz firmy prywatne działające właśnie na ich rzecz. Nieodłącznym punktem przemarszu jest także spotkanie seniorów z prezydentem Szczecina Piotrem Krzystkiem.

Ale poniedziałkowa aktywność seniorów nie dotyczyła tylko INKU. Bogaty program przygotowała na ten - i pozostałe dni - Miejska Biblioteka Publiczna, Towarzystwo Walki z Kalectwem, oddziały rejonowe Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Akademia Seniora, Szczeciński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, ZHP, lokalne kluby seniora z lewo i prawobrzeżnej części Szczecina.

Seniorzy przez najbliższy tydzień będą mogli edukować się technologicznie i cyfrowo, wysłuchać prelekcji o zdrowiu, także tym psychicznym i bezpieczeństwie, uczestniczyć w warsztatach rękodzielniczych, a także zaangażować się w kulturę oraz uaktywnić sportowo, np. ćwicząc jogę, grając w bule lub speedball. Przygotowano dla nich łamigłówki, krzyżówki, gry planszowe, szachy, brydża, miłe spotkania ze wspomnieniami z młodości oraz rajdy krajoznawcze.

Świąteczny tydzień zwieńczy w niedzielę duża impreza podsumowująca w Teatrze Lalek Pleciuga. Przez cały tydzień można się także zapoznać z ofertą i oczywiście zapisać do Szczecińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Cały szczegółowy program IV Tygodnia Inicjatyw Senioralnych dostępny jest na stronie internetowej Centrum Seniora (seniorszczecin.pl).

(kel)