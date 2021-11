Krzysztof Jarzyna ze Szczecina już stoi na Łasztowni [SONDA]

REKLAMA

Komentarze

Bubu 2021-11-27 18:27:07 Proszę, ilu tu smakoszy kultury i wyrafinowanego gustu. Trzeba było zgłosić swoje projekty, wypromować je i wygrać głosowanie. Skoro tyłu z Was jest przeciw temu pomnikowi to chyba tym łatwiej znajdziecie więcej niż 1020 osób gotowych głosować na Wasze pomysły. Zgłosiliście coś teraz na aktualne głosowanie? Dla przypomnienia: ani prezydent Krzystek, ani marszałek Geblewicz nic nie mają do tego kto wygrał głosowanie. Gdyby je unieważnili to byłby lament, że to zamach na wybór mieszkańców.

No i bardzo dobrze 2021-11-27 18:25:31 Znałem Krzysia, równy gość. Pozdrawiam.

Elity 2021-11-27 17:35:50 Niedawno marszałek województwa Olgierd Geblewicz się cieszył że dorobiliśmy się własnych lokalnych elit. Teraz elity mają swój pomnik. I jeszcze nam wmawiają że to jest fajne, że to nie jest smutno-poważne. Oni naprawdę w to wierzą! Szukając tożsamości poprzez Jarzynę i spowszechniały napis Szczecin? Szukajcie czegoś ambitniejszego skoro chcecie być elitami

Grom 2021-11-27 17:25:29 Przywrócenie pięknego pomnika Sediny,nie znalazło poparcia społecznego bo.....niemiecki.To mamy teraz polskie arcydzieło.No cóż, jacy mieszkańcy,takie pomniki,chcialoby się rzec i z politowaniem pokiwać głową.

mdm 2021-11-27 17:18:43 Kompletny idiotyzm!!!

czytam 2021-11-27 17:07:39 Może pomnik jakiejś "kultowej " prostytutki z Kaskady , Bajki na Wyzwolenia ?

Robert 2021-11-27 16:54:57 Czy wszystko musi być na serio, smutnie, butnie i martyrologicznie? Wiele miast ma pomniki z przymróżeniem oka, które stały się atrakcjami turystycznymi. Pomnik przedwojennego dyktatorka i papieża z Polski ma prawie każde miasto. A ten jest zabawny, unikatowy i z dystansem bez pompy.

obserwa 2021-11-27 16:54:27 Pytałem znajomych jak głosowali... Było wesoło bo na 6 zapytanych osób 5 odpowiedziało, że głosowali na jakieś warzywo czy jarzynę. Dla żartów... No i mamy żart. Następnym razem proszę o głosowanie na mój lewy sandał bo mu pasek się urwał. Kocham to nasze miasto... Miasto absurdów.

Podać cenę. 2021-11-27 16:53:03 Oficjalnie, publicznie podać ile to kosztowało.

jest OK 2021-11-27 16:32:15 ktoś zaproponował - większość przyklasnęła i rzekła: TAK! TO DOBRY POMYSŁ! Marudom przypomnę, że to sami szczecinianie zadecydowali na co mają być wydane ich pieniądze. Demokratyczna, większościowa decyzja. Stawiacie pomniki świętym i błogosławionym, którzy potem okazują się np. poplecznikami zboczeńców, pedofilów. I trzeba pomniki te usuwać w niesmaku i zgorszeniu. A tu postać wyimaginowana, ale ciesząca ludzkie oko, choć bandziora przedstawia.... może dlatego, że nie z PiS?

jamjurek 2021-11-27 16:18:15 Brawo p. Prezydencie . Ciemnota w naszym pięknym mieście ma się niestety dobrze ha ha

:) 2021-11-27 16:13:50 Napis "Sczecin", pomnik fikcyjnej postaci z filmu. Kto wymyśla i kto głosuje na te projekty? Skąd się bierze zapotrzebowanie na takie "inwestycje"? Jedyną odpowiedzią jest poziom intelektualny mieszkańców tego miasta. Co będzie następne? Może pomnik szczecińskiego menela, statua Balbiny?

po co to 2021-11-27 16:10:20 Ta Jarzyna tak jak słynna fryga i plac Adamowicza, zupełnie niepotrzebne naszemu miastu.

Swojak 2021-11-27 15:55:25 Jak nie dziwaczne kółka za placu Zamenhofa, to Jarzyna na Łasztowni. I to za ciężkie pieniądze z naszych podatków. Prezydent Krzystek kpi sobie z mieszkańców Szczecina, Jednocześnie świadczy to o jego poziomie intelektualnym a właściwie o zupełnym braku jakiegokolwiek poziomu intelektualnego.