Odsłonięcie pomnika szefa wszystkich szefów

1. Trzeciorzędny mafioso z czwartorzędnego filmiku ma być symbolem Szczecina? No, cóż - jakie miasto, taki symbol. Nic dziwnego, w wielu polskich filmach i serialach, jak ktoś chciał gdzieś uciec, to uciekał do Szczecina. Tak było w niespokojnych czasach powojennych (Dziki Zachód) i tak zostało w mentalności wielu Polaków. W tym filmidle nawet kawałka Szczecina nie widać. A w ciekawej komedii, zrobionej na poziomie, pt. "Cała naprzód" Szczecin jest naprawdę ładnie pokazany.

Juras

2021-12-10 14:38:10

Wreszcie coś z dystansem, bez martyrologii. Coś z czego będzie cieszyć się w sezonie lokalna i przyjezdna młodzież, odwiedzająca to miejsce. Klin wbity w hiperracjonalistów i pieniaczy. Można, a nie trzeba - bośmy tak sobie to wymyślili, my mieszkańcy. I to jest święte.