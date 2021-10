Pomnik Jerzego Popiełuszki stanął w Szczecinie

Pomnik błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, patrona NSZZ "Solidarność", został uroczyście odsłonięty i poświęcony w niedzielę, 17 października w Szczecinie. Stanął dzięki staraniom związku na placu Matki Teresy z Kalkuty.

- Po powstaniu „Solidarności” ksiądz Jerzy stał się jej duchowym przywódcą - mówił podczas uroczystości Mieczysław Jurek, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego. - Był jej duszpasterzem i opiekunem. Jest naszą wielką radością i honorem, że możemy dziś odsłonić ten pomnik. Chcielibyśmy, żeby przypominał o jego życiu, jego dziele i jego spuściźnie. By nastrajał do refleksji o wartościach, które powinny być elementarnymi w życiu każdego człowieka. Powinnością „Solidarności” jest dbanie o pamięć.

Wojewoda Zbigniew Bogucki nawiązywał do pomnika Lecha Kaczyńskiego, który już wcześniej stanął przed budynkiem Zarządu Regionu „Solidarności” Pomorza Zachodniego w Szczecinie.

- Dobrze się stało, że tutaj w Szczecinie, w kolebce „Solidarności” - bo to przecież nie tylko Gdańsk, ale i Szczecin - mamy upamiętnienie dwóch wielkich postaci związanych z polską droga do wolności, związanych z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” - mówił wojewoda. - Dobrze, żebyśmy również pamiętali, patrząc na to hasło, które jest za pomnikiem: „Zło dobrem zwyciężaj”, które ksiądz Jerzy powtarzał, że to zło było, nie działo się samo, to zło było czynione przez konkretnych ludzi. I nie chodzi o odwet, o zemstę, ale chodzi o sprawiedliwość. Tej sprawiedliwości przy tym pomniku powinniśmy dochowywać i pilnować. Mimo upływu lat. Żeby kolejne pokolenia pamiętały o tym, że byli ludzie sprawiedliwi, którzy żyli w prawdzie, ale byli również ci, którzy tę prawdę chcieli zadeptać. I dzięki takim ludziom, dzięki takim niezłomnym postaciom, jaką był błogosławiony ksiądz Jerzy, to się nie udało i dzięki nim żyjemy dzisiaj w wolnej, niezależnej, suwerennej Rzeczypospolitej.

W uroczystościach odsłonięcia pomnika uczestniczył Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

- Ludzi trzeba zdobywać otwartym sercem, a nie zaciśniętą dłonią - mówił. - Te słowa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki kieruję szczególnie do tych, którzy dzisiaj tak zajadle atakują Kościół Katolicki i księży w naszym kraju. To dzięki naszemu kościołowi katolickiemu i naszym księżom żyjemy dzisiaj w wolnym i demokratycznym kraju. Wie większość z nich, jak wiele zawdzięczamy naszemu kościołowi. Tam szukaliśmy schronienia w stanie wojennym i tam je znajdowaliśmy. Dlatego ten pomnik jest kolejnym znakiem historii, historii, której nikt nie może fałszować, historii, która mówi jasno, że to robotnicy, że to ludzie „Solidarności”, ale także księża w naszym kraju, wspólnie doprowadzili do tego, że żyjemy w wolnej i demokratycznej ojczyźnie.

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko od momentu powstania „Solidarności” był jej duchowym przywódcą i duszpasterzem krajowym ludzi pracy. W jego mieszkaniu odbywały się spotkania opozycji demokratycznej. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. był systematycznie nękany i inwigilowany przez SB i MO. Pomimo tego, organizował pomoc materialną dla osób internowanych i ich rodzin. Wspierał też więźniów politycznych i uczestniczył w rozprawach przeciwko działaczom „Solidarności”. Został zamordowany przez SB 19 października 1984 roku.©℗

(sag)

Film i fot. Dariusz GORAJSKI