TAK BRUDNEGO I ZDEWASTOWANEGO PRZEZ WANDALI MIASTA TO JESZCZE NIE WIDZIAŁAM !!!! WŁODARZOM TO JAKOŚ NIE PRZESZKADZA!!!! PAMIĘTAJMY O TYM PRZY URNIE WYBORCZEJ!!!!

wandale

2023-01-14 09:52:27

Gdyby pomazali drzwi od komendy głównej to i tak nikt by ich nie złapał.... całe miasto wybazgrane i co ? ciekawe ilu zostało ujętych w zeszłym roku ? a po zmroku tym łatwiej zrobić selekcję bo mało ludzi na ulicach, wystarczy wystawić nosa z radiowozu