Pomnik ofiar grudnia ‘70. Im zawdzięczamy wolność

a co z doniesieniem Grzegorza Brauna nt agenta Stasi o pseudonimach Jakob i Student ? bo 100 gazet kupionych przez Orlen i TV milczą solidarnie od tygodnia na ten temat.

analityk polityki

2022-12-16 16:20:55

Bohaterami są i byli ludzie z tamtych lat nie ci co się teraz grzeją w świetle fleszy i zbijają kapitał polityczny , jak ten z krzywymi kulasami mędrzec Dobrzyński no i oczywiście kto wojewoda. Już strach lodówkę otworzyć lans jest wszędzie tego kandydata na prezydenta Szczecina, co nie daj Boże...