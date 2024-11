Pomarańczowy happening. Powiedzieli przemocy NIE! [GALERIA]

W niebo pofrunęły dziesiątki pomarańczowych balonów - to było zwieńczenie akcji w Stargardzie. Fot. Wioletta Mordasiewicz

W parku Chrobrego w Stargardzie zorganizowano 6 listopada happening. Miał na celu zwrócenie uwagi na przemoc, w tym także wobec dzieci i młodzieży.

Akcję zorganizowano w ramach trwającej od 1 do 19 listopada międzynarodowej kampanii przeciwko przemocy, krzywdzeniu dzieci, młodzieży i dorosłych. W Teatrze Letnim zgromadziła się młodzież ze stargardzkich szkół, przedszkolaki i mieszkańcy. Zrobiło się tam pomarańczowo, większość miała ze sobą pomarańczowe balony lub inne, tego koloru, akcenty ubrania lub wstążeczki. Pomarańczowy kolor ostrzegawczy to symbol kampanii, rozgrywającej się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata.

- Dajemy swoją obecnością wyraz naszego braku zgody na przemoc - mówiła do zebranych Iwona Wiśniewska, starosta powiatu stargardzkiego, który był organizatorem happeningu wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. - Każda istota ma prawo do bezpieczeństwa godnego, spokojnego i niezagrożonego życia. Bezpieczeństwo jest wartością najwyższą.

W Teatrze Letnim mówiono o prawach człowieka i dziecka, szacunku dla innych, bezpieczeństwie, wolności o tolerancji wobec osób niepełnosprawnych. Przypominano o tym, by reagować na przemoc wobec innych i nie pozostawać na nią obojętnym. Na wydarzeniu obecni byli także stargardzcy policjanci i dwie pomarańczowe maskotki. Uczniowie odczytali odezwy, w przestrzeń popłynęła piosenka zespołu Hej „Moja i Twoja nadzieja” w wykonaniu podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej ze stargardzkiego koła Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Były też występy artystyczne w wykonaniu młodzieży ze Stargardzkiego Centrum Kultury oraz wiersz autorstwa uczennicy ze Szkoły Podstawowej nr 9 pt. „Stop agresji”. Na koniec w niebo pofrunęły dziesiątki pomarańczowych balonów. Imprezę prowadził Maciej Dura Pomarański z SCK.

Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation.©℗

Wioletta Mordasiewicz