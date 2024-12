Polska armia potrzebuje więcej żołnierzy

Wiceminister Stanisław Wziątek: "Nasza armia to ilościowa trzecia armia NATO, po USA i Turcji". Fot. Alan Sasinowski

Ministerstwo Obrony Narodowej chce w nadchodzącym roku powiększyć polskie siły zbrojne o 23 tys. żołnierzy - tym samym nasza armia, trzecia największa armia NATO, ma liczyć 228 tys. wojskowych. MON karierą w wojsku kusi m.in. młodych ludzi po Ochotniczych Hufcach Pracy. W poniedziałek usłyszeliśmy zapewnienie, że przywrócenie w Polsce zasadniczej służby wojskowej nie jest planowane.

- Zasadnicza służba wojskowa jest zawieszona. W sytuacji drastycznie niebezpiecznej być może będziemy musieli ją odwiesić. W tej chwili nie ma takich planów i nie przewidujemy, żeby był potrzebny pobór do wojska - deklarował podczas konferencji prasowej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim wiceminister obrony Stanisław Wziątek. - Zakładamy, że Wojskowe Centra Rekrutacji będą przyjmowały wszystkich chętnych, bo stwarzamy możliwości do tego limitu (do 23 tys. ludzi - przypis as). Na to mamy środki. Nasza armia to ilościowa trzecia armia NATO, po USA i Turcji. Jeśli chodzi o przeznaczone na nią środki finansowe, to jest to 4,7 PKB. W kwotach bezwzględnych, łącznie z Funduszem Wsparcia Sił Zbrojnych, to jest 186,6 mld zł. To rekordowe środki.

Armia chce przyciągnąć między innymi absolwentów Ochotniczych Hufców Pracy. Stąd porozumienie między MON a OHP. Stanisław Wziątek zapewnia, że potrzebuje przedstawicieli wszystkich 80 zawodów, których można wyuczyć się w hufcach - kucharzy, kierowców, mechaników, budowlańców. Wojsko zaoferuje im m.in możliwość dalszej edukacji, zrobienia matury. OHP to ok. 30 tys. młodych dziewczyn i chłopaków.

- Naszym największym problemem jest to, co dzieje się z tym młodym człowiekiem, jak skończy 18 lat, gdy minie obowiązek szkolny - opowiadał komendant główny OHP Jerzy Budzyn. - Ostatnio, co nam się marzy, to jego powrót do trudnego domu, z którego wyszedł, z którego pomogliśmy mu wyjść. Chcemy stworzyć warunki, żeby ci młodzi ludzie po ukończeniu nauki w szkołach branżowych mogli zostać zakontraktowani w wojsku. Wojsko to stałe wynagrodzenie, miejsce zamieszkania, wyżywienie i to, co bardzo ważne, czyli wojskowa dyscyplina. Ona najczęściej pomaga, rzadko kiedy cokolwiek złego z młodym człowiekiem robi. ©℗ (as)

