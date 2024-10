Polregio: „Ostatnio nie było skarg dotyczących komunikacji zastępczej”

Bezpośredniego kolejowego połączenia Szczecin-Berlin jeszcze długo nie będzie. Do i z Angermünde kursują autobusy i autokary. Fot. Piotr SIKORA

– W ostatnim czasie nie otrzymaliśmy skarg dotyczących opóźnień, bądź nieprawidłowego sposobu prowadzenia pojazdów – informuje Damian Kurpiel, rzecznik prasowy zachodniopomorskiego oddziału spółki Polregio. To odpowiedź na sygnał od naszej Czytelniczki, która skarżyła się na jakość komunikacji zastępczej na linii Angermünde-Szczecin.

– Za organizację komunikacji zastępczej na linii Angermünde-Szczecin odpowiada DB REGIO Nordost – wyjaśnia Damian Kurpiel. – Przejazdy do stacji Angermünde z postojami na wszystkich przystankach realizowane są przez autobusy miejskie, wyposażone w klimatyzację, gniazdka USB i inne udogodnienia standardowe dla tego typu pojazdów. Umożliwiają one również komfortowe przejazdy osobom z niepełnosprawnościami oraz przewóz wózków dziecięcych. Kursy przyśpieszone obsługiwane są przez autokary o wyższym standardzie. Decyzja o takim zestawieniu została podjęta przez niemieckiego przewoźnika. W ostatnim czasie nie otrzymaliśmy skarg dotyczących opóźnień, bądź nieprawidłowego sposobu prowadzenia pojazdów. Jeśli takie się pojawią, każde zgłoszenie zostanie indywidualnie i szczegółowo przeanalizowane.

Na tej trasie wykonywanych jest dziennie 19 kursów. 9 z nich to kursy przyśpieszone z postojem w Szczecinie Głównym, Gumieńcach i Angermünde. 10 kursów realizowanych jest z podjazdem na wszystkie stacje na trasie Szczecin-Angermünde.

Przypomnijmy. W czwartek pisaliśmy o naszej Czytelniczce, która skarżyła się na komunikację zastępczą. Mówiła o autobusie, który odjechał przed czasem, a także o kierowcy, który jechał z niebezpieczną prędkością po polnych drogach – zwykłym autobusem, którym normalnie jeździ się po mieście.

Komunikacja zastępcza jest konieczna, ponieważ trwa modernizacja torów na linii Szczecin-Berlin, co uniemożliwia bezpośredni przejazd pociągiem. Szczecinianie na kolejową podróż do Berlina bez przesiadek będą musieli jeszcze długo poczekać. O sprawie pisał niedawno branżowy portal „Rynek kolejowy”. Przytoczył następującą informację z PKP Polskich Linii Kolejowych: „Wykonawca jest na etapie opracowywania projektu wykonawczego. Procedury związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym m.in. decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, są w toku. Etap projektowania powinien zostać zakończony w pierwszym kwartale 2025 r. Realizacja robót planowana jest od połowy 2025 roku do końca 2028 roku”. Co nie oznacza, że ten termin nie zostanie przedłużony – tak jak był przedłużany wcześniej. ©℗

(as)