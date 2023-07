Poseł Dariusz Wieczorek obejrzał strefę. „Blokada ul. Ku Morzu jest irracjonalna”

Poseł Dariusz Wieczorek z Lewicy obejrzał tzw. strefę bezpieczeństwa wokół gazoportu, a następnie spotkał się z mieszkańcami Świnoujścia, żeby porozmawiać o problemie, z którym zmagają się już prawie trzy miesiące. - W sejmie głosowaliśmy za poprawą bezpieczeństwa terminalu LNG, a nie za demolowaniem dobrostanu mieszkańców - zapewniał podczas spotkania.

Przypomnijmy, że chodzi o strefę bezpieczeństwa wokół terminalu LNG, którą - po konsultacji ze służbami - wprowadził 13 kwietnia Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski. W ramy zony, która ma zwiększyć ochronę gazoportu, włączono ul. Ku Morzu, która prowadzi do warszowskiego kąpieliska oraz latarni morskiej i Fortu Gerharda. Obecnie do zabytków można dostać się jedynie w ramach zorganizowanego rejsu przez Świnę, co sprawia, że odwiedzających jest mniej, a oba obiekty popadły w finansowe tarapaty. Blokada odcina także dostęp do szlaku fortecznego oraz trasy rowerowej R10. Od chwili wprowadzenia strefy protestują zarówno gospodarze zabytków, jak i mieszkańcy, którzy chcą odzyskać dostęp do miejsc rekreacji.

Ostatni protest odbył

...