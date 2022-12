Politycy PO w Stargardzie, Marianowie i Chociwlu. Liczy się każdy głos dla in vitro

Platforma Obywatelska walczy o powrót do refundacji przez rząd metody in vitro. Dziś (3 grudnia) europoseł Bartosz Arłukowicz i poseł Grzegorz Napieralski odwiedzili kilka miejscowości w powiecie stargardzkim.

W całej Polsce trwa zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem „Tak dla in vitro. In vitro to

ludzie”. Działacze Platformy Obywatelskiej walczą o każdy podpis. Na zebranie 100 tysięcy głosów poparcia mają 3 miesiące. Ugrupowanie organizuje różne akcje także w naszym regionie. Dziś znani politycy tego ugrupowania byli w Stargardzie, Marianowie i Chociwlu.

- Zbieramy podpisy, by pomóc rodzinom dotkniętym problemem niepłodności – mówił w Stargardzie europoseł Bartosz Arłukowicz. - Ustawa, o którą walczymy ma zagwarantować finansowanie in vitro w Polsce. Taki program w 2013 wprowadził rząd PO. Ale został przez PiS zlikwidowany. To był dzień tragiczny dla wielu rodzin.

Dzięki programowi urodziło się w Polsce ponad 22 tysiące dzieci. W naszym kraju ok. 3 mln rodzin boryka się z problemem niepłodności.

- Kiedyś rząd PO wprowadził taką ustawę, by in vitro było refundowane przez rząd, my chcemy tę sytuację przywrócić – mówi poseł Grzegorz Napieralski. – Ta metoda to życie i szczęście wielu polskich rodzin.

Podpisy zbierane są w całej Polsce. KO chce, by rząd zarezerwował w budżecie ponad pół miliarda zł na wsparcie finansowe par, które nie mogą mieć dzieci.

Politykom w podróży po powiecie towarzyszyli miejscowi działacze PO m.in. Marek Stankiewicz,

przewodniczący miejscowych struktur PO oraz Anna Nowak pełnomocnik powiatowy.

Tekst i zdj. Wioletta Mordasiewicz