"Hipokryzja PO"

"Mamy do czynienia z absolutną hipokryzją polityków Platformy Obywatelskiej w regionie. Radni PO, którzy tak krzyczą o pupilach PiS i pozują sobie z tabliczkami, sami są pozatrudniani na bardzo dobrze płatnych stanowiskach w Urzędzie Marszałkowskim, albo jednostkach mu podległych. Tych kompanów politycznych zatrudnia, nie kto inny jak Przewodniczący Regionu Zachodniopomorskiego Platformy Obywatelskiej. Uważam, że niepokojące jest, gdy urząd, który powinien być apolityczny, staje się zapleczem pracy radnych PO. Zarówno w miejskich spółkach, jak i marszałkowskich instytucjach znajdziemy polityków i sympatyków KO, czy ludzi związanych z partią Piotra Krzystka. Mam wątpliwości również, czy rzeczywiście mamy do czynienia z ekspertami i fachowcami na tych posadach. Patrząc na poziom, który reprezentowany jest przez niektórych radnych KO na sesjach, czy komisjach miejskich, jestem ostrożny i raczej sceptyczny, co do ich wybitnych kompetencji.

Komentarze

Peówa 2022-10-20 14:55:20 Jusz po nas! Czeka nas wienzienie :(

Anna 2022-10-20 14:38:35 Do swoich dochodów się nie odniósł. Hipokryzja

adler 2022-10-20 14:36:48 Ale kabaret, dwóch złodziei kłóci się, kto więcej kradnie!

Kos 2022-10-20 14:36:22 Pan Pawlicki ma wątpliwości czy działacze PO obsadzający różne funkcje w samorządzie są kompetentni. Sprawa jednak dotyczy jak rozumiem z dyskusji jego kompetencji, a raczej ich braku oraz ekstremalnie wysokich zarobków przypisanych nie do kompetencji i wagi stanowiska które piastuje, ale legitymacji partyjnej PIS którą posiada. A do tej kwestii akurat Pan Pawlicki w oświadczeniu się nie odnosi. Przyznaje jednak, że inni też tak mają. Licha obrona

@ Z wyrazami 2022-10-20 14:34:56 W Odrze nie można się kąpać ponieważ tam był taki poziom rtęci że skala tego nie ogarniała. Może to zatem pani marszałek woj. lubuskiego z "szefem sztabu kryzysowego" POwinni się wykąpać ?

600 000 ojro 2022-10-20 14:29:55 Trzeba ustalić gdzie jest reklamówka z biedry z kwotą 600 000 ojro, czy może znalazła się taka kwota w jakiś skrytkach meblowych?

Pisuarze 2022-10-20 14:19:00 Nazwiska, kwoty, stanowiska. Takie ogólne tralalala to każdy może napisać. Rozumiem że p. Pawlicki jest inżynierem elektrykiem skoro jest dyr w zakładzie energetycznym.

click bajt 2022-10-20 14:17:04 Ten artykuł to jeden wielki click bajt a ten Pawlicki jest niezłym hipokrytą i manipulatorem, skoro porównuje stanowiska w spółkach skarbu państwa, ze stanowiskami w urzędzie marszałkowskim. To jakby mówił "nie zazdrośćcie mi że jeżdżę ferrari bo koledzy z opozycji jeżdżą maluchami". Nie ta liga, panie pisowski hipokryto. No ale czego sie po pisowcach można innego jak manipulacja spodziewać? Pisowiec kłamie nawet jak dzień dobry mówi

Umiejący myśleć 2022-10-20 14:14:20 Panie Pawlicki, pan kasujesz co miesiąc 50 tys. zł. na co ja się składam płacąc za prąd. Ludzie u marszałka zarabiają 7 tys. zł miesięcznie. Nie wstyd panu? Co pan zrobił jak był wiceprezydentem Szczecina, kiedy kierowcy domagali się podwyżek? Co się dzieje w Pogorzelicy, na ośrodku Enei, gdzie przetarg na jego dzierżawę był ustawiony, a pan tego nie dostrzegł, chociaż to pana działka

Hipo 2022-10-20 14:10:36 Nie możemy mieć pretensji dot. hipokryzji w stosunku do ludzi, którzy obłudę mają we krwi.

Cza cza 2022-10-20 14:08:51 No tak to jest właśnie… ze krzyczą ci co nie powinni… jak rządziła PO to dużo więcej zarabiali w spółkach skarbu państwa ci ich specjaliści i jakoś nie było problemu