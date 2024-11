Policja zatrzymała dwóch nietrzeźwych kierowców w rejonie nekropolii

Zachodniopomorska policja zatrzymała dwóch nietrzeźwych kierowców, którzy poruszali się w rejonach nekropolii – poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Jeden z zatrzymanych miał blisko 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

"Pierwszy dzień akcji Wszystkich Świętych jest w miarę spokojny" - przekazał sierż. Piotr Jaworski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Mimo to zachodniopomorskim policjantom udało się zatrzymać dwóch nietrzeźwych kierowców, którzy poruszali się w rejonach nekropolii.

Jak przekazał Jaworski, pierwszy z nich został zatrzymany w okolicach Cmentarza Centralnego w Szczecinie. "Wydmuchał on ponad promil alkoholu. Był to kierowca, który świadczył usługi przewozowe" – poinformował.

Jak mówił, drugi nietrzeźwy kierowca został zatrzymany w Koszalinie przez policjanta na służbie. "Uniemożliwił on temu kierującemu dalszą podróż, zatrzymał go, wyjął kluczyki ze stacyjki i przekazał załodze, która została zadysponowana przez dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie" – dodał. Kierowca z Koszalina miał blisko 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Policja apeluje do wszystkich, którzy wybierają się na nekropolie zachodniopomorskie, aby podróże "rozłożyć w czasie". "Można pojechać dzisiaj, ale można to też zrobić w sobotę czy w niedzielę. Mamy długi weekend, dlatego rozsądnie pochodźmy do podróży i starajmy się w jak najbardziej bezpieczny sposób podróżować na cmentarze. Pamiętajmy też, aby dostosować możliwości swoje i swoich pojazdów do warunków atmosferycznych" – przekazał Jaworski.

