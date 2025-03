Policja z Koszalina rozbiła gang narkotykowy w Stargardzie

10 marca w Stargardzie doszło do zatrzymania pięciu osób, podejrzewanych o uczestniczenie w obrocie znaczną ilością narkotyków. W grę wchodzi nawet 40 kg środków odurzających.

Działania operacyjne prowadzili w poniedziałek, 10 marca, w Stargardzie funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

- W wyniku przeprowadzonych przeszukań pojazdów czy miejsc zamieszkania zatrzymanych osób ujawniono nie tylko wagi elektroniczne, czy większe ilości gotówki, ale przede wszystkim znaczne ilości różnego rodzaju narkotyków - informuje prok. Łukasz Błogowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - Mowa o 40 kg różnego typu substancji psychotropowych bądź odurzających.

Trzech mężczyzn doprowadzonych do Prokuratury Rejonowej w Stargardzie, usłyszało zarzut uczestniczenia, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w obrocie znaczną ilością środków odurzających i psychotropowych. Czwartej, prokurator ogłosił zarzut posiadania znacznej ilości środka psychotropowego. Ostatnia z zatrzymanych osób, po przesłuchaniu w charakterze świadka, została zwolniona.

- Mając na uwadze, że zgromadzony materiał dowodowy w dostateczny sposób uzasadniał podejrzenie popełnienia przez trzech podejrzanych zarzuconego im przestępstwa, a także w celu zminimalizowania obaw bezprawnego utrudniania postępowania, w tym ucieczki bądź ukrycia z uwagi na grożącą surową karę pozbawienia wolości, prokurator skierował względem każdego z nich wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego, w postaci tymczasowego aresztowania - dodaje prok. Błogowski. - Sąd przychylił się do argumentacji prokuratora. Względem trzech podejrzanych zastosował tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące.

Czwarty podejrzany dostał wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji i zakazu opuszczania kraju.

Zgodnie z kodeksem karnym trzem tymczasowo aresztowanym osobom grozi kara grzywny i pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Podejrzanemu, który jest na wolności grozi od roku do 10 lat więzienia. Śledztwo przeciwko między innymi trzem mężczyznom, podejrzanym o to, że w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uczestniczyli w obrocie znaczną ilością środków odurzających i psychotropowych, prowadzi Prokuratura Rejonowa w Stargardzie.

(w)