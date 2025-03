Stargard zabezpieczany przed powodzią. Inwestycja pochłonie ponad 23 mln zł

Mieszkańcy ulic, które wiele razy były podtapianie, będą się czuć bezpieczniej. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

PGW Wody Polskie od kilku miesięcy działają wzdłuż Iny w Stargardzie. Prowadzone tam prace mają na celu zabezpieczenie miasta przed powodzią.

– Prace na miejskim odcinku rzeki Iny w Stargardzie wkraczają w decydująca fazę – informuje Marek Synowiecki, p.o. kierownika zespołu komunikacji i edukacji wodnej w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie. – Głównym celem tej inwestycji jest osiągnięcie wymaganego poziomu bezpieczeństwa zurbanizowanych obszarów wzdłuż koryta Iny.

Inwestycja pochłonie blisko 23 mln zł. Ma ona uchronić przed powodzią i podtopieniami mieszkańców ulic bezpośrednio sąsiadujących z rzeką, w tym ulic Światopełka i Drzymały.

Inwestycję podzielono na dwie części. Pierwsza polega na zabezpieczeniu przeciwpowodziowym Stargardu, uzupełnianiu systemu obwałowań. W ramach tego zadania prowadzona jest odbudowa wału przeciwpowodziowego w km 13+000 – 14+000. Druga częśść zadania to budowa nowej przepompowni, która ma zagwarantować utrzymanie bezpiecznego poziomu wody wpływającej do Iny rzeczki Młynówki.

Wykonawcą robót jest HZbud sp.z o.o., toczą się one pod nadzorem Zarządu Zlewni w Stargardzie.

– O znacznym zaawansowaniu prowadzonych prac świadczy wybudowana już ścianka szczelna, która wraz z murem oporowym ma chronić przed podtopieniami ulice Światopełka i Drzymały – dodaje Marek Synowiecki. – Układanie poszczególnych elementów z kamienia i zbrojonego betonu poprzedziły badania geologiczne oraz prace ziemne. Przy użyciu kafaru ekipy budowlane realizują skomplikowany proces montażu zatopionych w nurcie rzeki elementów umocnień. W ten sposób wzmocniony zostanie blisko kilometrowy odcinek rzeki – od ulicy Światopełka do wysokości miejskiej oczyszczalni ścieków.

Miasto zabezpieczy też nowa przepompownia, która ureguluje m.in. przepływy rzeczki Młynówki. W okresie dużych wezbrań, ten niewielki na co dzień ciek wodny, potrafił podtopić ulicę Drzymały. To zagrożenie zminimalizuje nowy zestaw pomp z systemem odwodnieniowym. Rzeczka Młynówka tuż przed ujściem do Iny znalazła się w nowym kanale, płynąc bezpośrednio do wlotów przepompowni i osadnika.

Inwestycja pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań Jednolitych Części Wód Powierzchniowych” potrwa do końca roku.

Przyniesie ona korzyści także m.in. wędkarzom, którzy łowiąc ryby, będą wzdłuż Iny czuć się bezpieczniej. A także mieszkańcy i turyści spacerujący brzegami rzeki. Okolice Iny zyskają też na atrakcyjności. Zabezpieczanie przeciwpowodziowe Stargardu ma się zakończyć z końcem bieżącego roku. ©℗

(w)