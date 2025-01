Taksówkarz zaatakowany na Podzamczu. Awantura, grożenie bronią i pobicie (akt. 1)

Do niebezpiecznych scen doszło w niedzielę na Podzamczu. Kierowca taksówki został zatrzymany przez jadącą pod prąd kobietę. Gdy nie mogła przejechać, wezwała swoje posiłki. Taksówkarz został pobity przez dwóch mężczyzn. Policja postawiła już zarzuty jednemu z nich. Fot. YouTube/Bandyci Drogowi

W niedzielę (19 stycznia) na szczecińskim Podzamczu doszło do kłótni między kierowcami. Całe zdarzenie zostało nagrane przez taksówkarza, który brał w nim udział, oraz przez przechodniów. Film został opublikowany w serwisie YouTube na kanale Bandyci Drogowi. Szczecińska policja zatrzymała już w tej sprawie jedną osobę.

Do awantury doszło przy ulicy Wielkiej Odrzańskiej, w okolicy Żabki. Kierująca mercedesem kobieta próbuje jechać pod prąd, blokując tym samym przejazd taksówkarzowi, który nagrywał całe zajście. Nagle pojawia się kolejny biały samochód. Jak dowiadujemy się z opisu, to znajomi kobiety z mercedesa, która "wezwała posiłki", kiedy taksówkarz nie chciał jej przepuścić. Z samochodu wysiadają mężczyzna w brązowej kurtce i kobieta. Mężczyzna sugeruje taksówkarzowi, aby ten zjechał na bok. Taksówkarz odmawia. W tym samym momencie jego towarzyszka kładzie się na masce taksówki. Jej kolega mówi wtedy do taksówkarza, że wyciągnie pistolet. - To dawaj - odpowiada taksówkarz. Potem prawdopodobnie zamyka się w środku, aby uniknąć konfrontacji z agresorami. Z ust kobiety padają niecenzuralne słowa: "Wy****j stąd, k***a, cio** je**ny". Potem zaczyna szarpać za klamkę taksówki i krzyczy, że chce kurs. Towarzyszący jej mężczyzna zaczyna z całej siły kopać maskę taksówki. "Policja już jedzie" - ostrzega taksówkarz.

W kolejnych ujęciach kręconych z daleka (prawdopodobnie przez świadków zdarzenia) widzimy, jak mężczyzna cały czas wali pięścią w okno taksówki. "Gaz na kobietę?!" - krzyczy do taksówkarza, który najpewniej w samoobronie użył gazu pieprzowego wobec agresywnej kobiety. Gdy taksówkarz próbuje odjechać, ta zastawia mu drogę i ponownie używa niecenzuralnych słów. Wtedy do akcji wkracza grupa mężczyzn. Widać jak dwóch z nich bije i kopie taksówkarza przez otwarte, przednie drzwi samochodu.

- Z nożem do mnie, frajerze? Chodź na ulicę - krzyczy jeden z nich do kierowcy taksówki.

Sprawą zajmuje się Komenda Miejska w Szczecinie.

- W niedzielę na Podzamczu doszło do awantury z udziałem kilku osób. W wyniku tego zdarzenia poszkodowany jest kierowca taksówki - informowała dzień później nadkom. Anna Gembala, oficer prasowy KMP w Szczecinie. - W sprawie na ten moment została zatrzymana jedna osoba. To 29-latek, który niebawem usłyszy zarzuty. Analizujemy materiał dowodowy, a także przesłuchujemy świadków. Na podstawie tych czynność ustalona zostanie odpowiedzialność prawna pozostałych osób.

Z opisu załączonego do filmu na Youtube możemy przeczytać relację poszkodowanego taksówkarza:

- Ja chciałem tego mercedesa ominąć, ale przyjechało to drugie auto (znajomi tej od mercedesa). I zablokowali. Kazali mi cofać 100 m … Jestem na tomografie w szpitalu, policja zabroniła mi prowadzić auto. Przechodzień, który tam stał, nie był z nimi, mnie zaatakował kilkukrotnie w głowę. Ja próbowałem nóż otworzyć w tym czasie, bo bałem się ich. Partner kobiety został zatrzymany, poszukiwany jest drugi sprawca pobicia.

Oświadczenie w tej sprawie do naszej redakcji przesłał Marcin Trojanowski z firmy Kazauto.pl ze Szczecina, której samochód jest widoczny na filmie z zajścia. "W związku z nagraniem, jakie pojawiło się w sieci, które ukazuje naganne zachowanie użytkowników wynajętego w naszej wypożyczalni samochodu marki BMW, oświadczamy, że pojazd ten został wydany w ramach ubezpieczenia, jakie posiadała Klientka, na zlecenie firmy ubezpieczeniowej, a firma kazauto.pl nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie najemców. Jeżeli zgłoszą się do nas właściwe organy, które winny wyciągnąć konsekwencje z takiego zachowania na drodze - pomożemy w zabezpieczeniu dokumentacji w postaci umowy najmu samochodu" - można przeczytać w oświadczeniu.

