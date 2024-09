Policja ma nowy śmigłowiec. Możemy nadać mu nazwę

Helikopter z Misia

2024-09-06 22:03:05

Szpicel , rozumiem, ze on wspoldziala z 500 kamerami zamontowanymi ostatnio na Ciecinskich ulicach. Warto wiedziec, ze te kamery produkuja 12 000 godzin nagran na dobe i tylko wyjatkowo naiwna osoba moze myslec, ze to dla naszego dobra. Idzie to swiatlowodem do brukseli albo jerozolimy, straz miejska, to tylko sluzba wartownicza, ktora pilnuje, by nikt tego kamieniem nie rozwalil. Szpicel to moja propozycja na nazwe. Pzdr & czuwaj