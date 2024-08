Na widok radiowozu skręcił w leśną drogę. Miał dwa powody

Fot. Sylwia Dudek

Podczas patrolowania w gminie Świeszyno policjanci z koszalińskiej drogówki zauważyli podejrzanie zachowującego się kierującego mercedesem, który na widok oznakowanego radiowozu skręcił w leśną drogę.

Funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kontroli. Badanie alkomatem wykazało u 28-latka dwa promile alkoholu w organizmie. Podczas sprawdzania danych mężczyzny w policyjnych systemach okazało się, że to nie koniec jego problemów, gdyż posiada on aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych obowiązujący do 2027 r. wydany przez Sąd Rejonowy w Białogardzie.

- Pomimo wcześniejszego wyroku sądowego mężczyzna ponownie zdecydował się wsiąść za kierownicę pojazdu pod wpływem alkoholu - podkreślają mundurowi z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

28-latek musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami, gdyż przestępstwo, którego się dopuścił, zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. Pojazd, którym kierował mężczyzna został tymczasowo zajęty na poczet przyszłej kary

(k)