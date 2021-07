Pojemniki poszły z dymem

Straż Miejska ma nowe aamochody to może patrolować

Codename

2021-07-16 15:00:18

W tej okolicy śmietniki palą się bardzo często nierzadko jeden a za godzinę drugi... Ktoś od dłuższego czasu robi to celowo to niest normalne że w jednej okolicy wybuchały pożary jeden po drugim... W końcu może dojść do jakiejś tragedii. Służby powinny się temu bliżej przyjrzeć.