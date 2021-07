Z Mazowsza do Szczecina? Gołąb wpadł do szkoły

Pracownicy jednej ze szczecińskich podstawówek podczas porządków znaleźli rannego zaobrączkowanego gołębia. Poprosili o pomoc straż miejską, a ta przekazała ptaka Fundacji Dzikich Zwierząt.



Do strażniczki miejskiej z Referatu Profilaktyki zadzwoniła kierowniczka administracyjna SP nr 35 przy ulicy Świętoborzyców. Podczas prac porządkowych pracownicy znaleźli rannego gołębia i nie wiedzieli, co z nim zrobić. Strażniczki pojechały na miejsce i odebrały ptaka, który czekał już w kartonowym pudełku.

- Gołąb był zaobrączkowany, pochodził zatem prawdopodobnie z hodowli - mówi Joanna Wojtach, rzecznik Straży Miejskiej w Szczecinie. - Po dokładnym obejrzeniu ptaka i konsultacji ze znawcą ras gołębich okazało się, że jest to gołąb rasy sroka łowicka, bardzo popularnej wśród hodowców. Sroka łowicka znana jest także pod nazwą Polski Długodzioby Lotny. Ptaki tej rasy hodowane są na terenach Mazowsza.



Strażniczki przewiozły rannego ptaka do Fundacji Dzikich Zwierząt. Tam, pod troskliwym okiem specjalistów, będzie dochodził do siebie. Być może na podstawie obrączki, którą ma na łapce, uda się ustalić jego właściciela. (gan)