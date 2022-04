Nitras stracił immunitet

(as)

Nitrasa nie ściga prokurator, lecz Marek Palarczyk, były działacz Kukiz'15. Nitras napisał o nim w roku 2017: "W Sejmie swobodnie po głównym holu paraduje człowiek w t-shircie +jestem patriotą, jestem rasistą. Precz z islamem.+ Co się dzieje? Gdzie Straż Marszałkowska? Wczoraj na ulicach, dzisiaj w Sejmie, za chwilę będą u władzy. Czy to nie narusza powagi Sejmu?". Po tym wpisie Palarczyk wyleciał z ugrupowania Kukiza.

Komentarze

Wstyd dla Szczecina 2022-04-28 18:11:37 Tacy posłowie w Warszawie to żart, co oni potrafili załatwić dla miasta, regionu? Nic, kompletnie nic. Trochę wygłupów, pajacowania i byle do następnej kadencji

Józiek 2022-04-28 17:59:45 Jedyny opozycyjny poseł z jajami który jedzie z pisiorami (i ich podobnymi) jak na to zasługują. Tak trzymaj Sławek i nie odpuszczaj

Obłuda 2022-04-28 17:56:34 A nitraszenie po szufladach poselskich nie narusza powagi Sejmu?

super 2022-04-28 17:50:17 Jak on sobie poradzi za kierownicą bez immunitetu , ha ha .No to teraz posypią się zarzuty , oj posypią

FIGO 2022-04-28 17:43:58 Co do za demokracja jak Nadzwyczajna Kasta robi co chce ? . Giertycha nie może przesłuchać prokurator . Niech się patole z PO nie zdziwią jak " wkurzony Naród " weźmie sprawy w swoje ręce i nie będzie się oglądał na Ziobrę .

Demokrata 2022-04-28 17:00:39 szkoda że ludzie mający na ustach hasła demokracji nie zrzekają się sami immunitetu dla wyjaśnienia spraw jak na przykład Grodzki. Szkoda i osłabianie demokracji takie uniki i liczą na kolesiów że zagłosują dobrze

Niewinny. 2022-04-28 16:54:51 To nie moja wina, ze ten **** ze Szczecina.