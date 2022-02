Koalicja Obywatelska: „Lex Czarnek powinno być zawetowane”

Politycy Koalicji Obywatelskiej po wizycie w szczecińskim kuratorium ogłosili, że będą domagać się od prezydenta RP Andrzeja Dudy zawetowania „lex Czarnek". Uważają, że ta nowelizacja prawa oświatowego zamrozi polskie szkoły. Strona rządowa przekonuje, że nowe prawo chroni dzieci przed agitacją polityczną i seksedukatorami.

Szczecińskie kuratorium skontrolowali poseł ze Szczecina, Sławomir Nitras, oraz posłanka Katarzyna Lubnauer.

- Kiedy powstawało „lex Czarnek", pani poseł Katarzyna Lubnauer i inne panie posłanki przeprowadziły kontrole, ile naprawdę było skarg na organizacje pozarządowe w kuratoriach. Bo te skargi były, według ministra Czarnka, powodem wprowadzenia nowego prawa - mówił Nitras. - W szczecińskim kuratorium od 2016 roku nie było żadnej skargi. Żadnej!

Zdaniem posła „lex Czarnek" spowoduje, że wielu pasjonatów, ludzi z inicjatywą zrezygnuje z zajęć z dziećmi - bo droga proceduralna stanie się prawdziwą udręką.

- „Lex Czarnek" jest oparte na kłamstwie, że liczne organizacje apelowały do pana ministra, aby wprowadzić takie prawo - stwierdziła Lubnauer. - Nikt nie dostał listy tej organizacji. „Lex Czarnek" oparte też było na idei, że rodzice protestowali w kuratoriach przeciwko zajęciom dodatkowym, na które przymusowo kierowano ich dzieci. Postanowiłyśmy odwiedzić wszystkie kuratoria. Takich sytuacji jak w Szczecinie, gdzie dokładnie zero rodziców interweniowało w sprawie zajęć pozalekcyjnych, było więcej. Tak samo było w Łodzi, Kielcach, Wielkopolsce. W innych województwach jeżeli pojawiały się jakieś skargi, to liczone w sztukach. W województwie mazowieckim, gdzie jest 6,5 tysiąca placówek, w ostatnich 6 latach były 4 skargi.

Posłanka poinformowała, że jak dotąd skontrolowała 15 z 16 województw - odnotowano w nich łącznie 31 skarg w ostatnich 6 latach. Opozycja zapowiada, że raport pokontrolny przekaże parze prezydenckiej. Z postulatem, aby „lex Czarnek" zawetować.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 11.02.2022 r.

(as)