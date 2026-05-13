Podwójny jubileusz ZCDN-u. Świętują „Refleksje” i Biblioteka Cyfrowa

W czwartek w ZCDN odbędzie się ważna uroczystość. Fot. Piotr Sikora

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do wspólnego świętowania podwójnego jubileuszu – 35-lecia kwartalnika „Refleksje” oraz 15-lecia Biblioteki Cyfrowej ZCDN. Wydarzenie odbędzie się w czwartek 14 maja w siedzibie ZCDN przy ul. gen. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie.

Gościem specjalnym jubileuszu będzie Justyna Sobolewska. Program wydarzenia wypełnią wystąpienia i rozmowy poświęcone przyszłości czytelnictwa – zarówno cyfrowego, jak i tradycyjnego. W ramach jubileuszu zaplanowano również prezentację specjalnego wydania „Refleksji”, otwarcie Sali Zbiorów Pomorza Zachodniego, kiermasz książek lokalnych księgarni oraz wystawę archiwalnych okładek kwartalnika.

Uroczystość w ZCDN przy ul. gen. J. Sowińskiego 68 potrwa od godziny 10 do 14.30. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny i nie obowiązują wcześniejsze zapisy.

(K)





