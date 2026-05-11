Konkurs „Superbohaterowie: Zwykli i niezwykli”. Komiks receptą na problemy

Autorzy najlepszych komiksów odebrali nagrody

Jak rozwiązać problemy życia codziennego, jak poradzić sobie z chorobą, uzależnieniem i zanieczyszczeniem środowiska? Recepty na te i wiele trudnych spraw przedstawili autorzy oryginalnych prac, które wpłynęły na III Wojewódzki Konkurs na Komiks „Superbohaterowie: Zwykli i niezwykli”.

Gala finałowa z wręczeniem nagród dla najlepszych komiksów uczniów województwa zachodniopomorskiego odbyła się w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Komisja konkursowa spośród 128 prac wszystkich typów szkół przyznała w trzech kategoriach wiekowych 26 tytułów laureata oraz 56 wyróżnień. Przy ocenie kierowano się oryginalnością i pomysłowością, zgodnością z tematem oraz zawarciem przesłania związanego z walką z problemami współczesnego świata.

– Członkowie komisji podkreślali walory edukacyjne prac, możliwość wypowiedzenia się uczniów na wiele różnorodnych tematów oraz ciekawą i nowoczesną formę wyrazu. Odkryto wiele wyjątkowych talentów - podkreśliły pomysłodawczynie konkursu Elżbieta Rudzka z Centrum Kształcenia Sportowego i Marta Kostecka ZCDN. - Prace laureatów zostaną opublikowane przez wydawnictwo Książnicy Pomorskiej.

Organizatorami byli: ZCDN i CKS. ©℗

