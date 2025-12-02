Wtorek, 02 grudnia 2025 r. 
REKLAMA 3 szczecin
REKLAMA
  • Strona główna
  • Nauka
  • Spotkanie z prof. Sikorskim. Eligiusz Niewiadomski bohaterem biografii szczecińskiego historyka

Spotkanie z prof. Sikorskim. Eligiusz Niewiadomski bohaterem biografii szczecińskiego historyka

Data publikacji: 02 grudnia 2025 r. 13:31
Ostatnia aktualizacja: 02 grudnia 2025 r. 13:31
Spotkanie z prof. Sikorskim. Eligiusz Niewiadomski bohaterem biografii szczecińskiego historyka
Fot. Ryszard PAKIESER  

Dzisiaj, 2 grudnia o godz. 17 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie gościć będzie prof. dr. hab. Tomasza Sikorskiego – historyka specjalizującego się w biografistyce, historii idei i ruchów politycznych oraz myśli politycznej.

REKLAMA

Jego najnowsza książka „Eligiusz Niewiadomski” będzie pretekstem do rozmowy na temat jednej z najtragiczniejszych kart polskiej państwowości – zabójstwa prezydenta Gabriela Narutowicza. Wystrzelona przez jego zabójcę kula „ugodziła w państwo, praworządność, demokrację, wreszcie także w społeczeństwo, polaryzując je jak nigdy dotąd”. Rozmowę poprowadzi dr Katarzyna Rembacka.

(K)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

3 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA