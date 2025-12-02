Spotkanie z prof. Sikorskim. Eligiusz Niewiadomski bohaterem biografii szczecińskiego historyka

Fot. Ryszard PAKIESER

Dzisiaj, 2 grudnia o godz. 17 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie gościć będzie prof. dr. hab. Tomasza Sikorskiego – historyka specjalizującego się w biografistyce, historii idei i ruchów politycznych oraz myśli politycznej.

Jego najnowsza książka „Eligiusz Niewiadomski” będzie pretekstem do rozmowy na temat jednej z najtragiczniejszych kart polskiej państwowości – zabójstwa prezydenta Gabriela Narutowicza. Wystrzelona przez jego zabójcę kula „ugodziła w państwo, praworządność, demokrację, wreszcie także w społeczeństwo, polaryzując je jak nigdy dotąd”. Rozmowę poprowadzi dr Katarzyna Rembacka.

(K)

