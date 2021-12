Bagaż pełen podrabianych perfum na lotnisku w Goleniowie

Funkcjonariuszy Zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zatrzymali podrabiane perfumy. Rutynowa kontrola bagażu na lotnisku Szczecin-Goleniów wykazała, że pasażer przewoził 140 opakowań różnych wód perfumowanych, które wyglądały na podróbki znanych marek.

Perfumy znajdowały się w trzech torbach nadanych przez mężczyznę do Wielkiej Brytanii. Bagaże wytypowano podczas kontroli z wykorzystaniem urządzenia RTG. Skaner potwierdził, że w walizkach podróżnego znajdowały się szklane opakowania, towar jednorodny, nietypowy dla zwyczajnego bagażu.

- Właścicielem bagaży okazał się obywatel Polski. Bagaże otworzono w jego obecności i stwierdzono w nich 140 opakowań perfum - relacjonuje Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. - Produkty, już na pierwszy rzut oka, wskazywały na słabą jakość wykonania opakowań co sugerowało, że skontrolowane bagaże zawierają podrabiany towar.

Celnicy zatrzymali towar i powiadomili przedstawicieli posiadaczy praw do oryginalnych marek. Pełnomocnicy reprezentujący firmy, których towary podrobiono, potwierdzili, że zatrzymane perfumy są sfałszowane. W efekcie podróżny nie poleciał do Londynu, a podrobiony towar został zatrzymany do dalszego wyjaśnienia.



