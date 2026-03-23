Podpisali umowę. Bezpłatne badania markerów nowotworowych dla 300 mieszkańców

Fot. Facebook Anna Mieczkowska - Prezydent Miasta Kołobrzeg

Kołobrzeg rozpoczyna tegoroczną edycję programu profilaktycznego „Zdrowszy Kołobrzeg” – badania markerów nowotworowych” skierowanego do posiadaczy karty mieszkańca. W poniedziałek podpisana została umowa z realizatorem badań, z których od wtorku będzie mogło bezpłatnie skorzystać 300 osób.

Na realizatora miejskiego programu profilaktycznego „Zdrowszy Kołobrzeg – badania markerów nowotworowych” Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu wybrało w konkursie ofert firmę ALAB Laboratoria.

- Badania przesiewowe zostaną przeprowadzone dla łącznie 300 mieszkańców miasta w dwóch grupach wiekowych: 20–59 lat oraz 60 plus – poinformował we wtorek rzecznik prasowy kołobrzeskiego magistratu Michał Kujaczyński.

Bezpłatnie wykonywane zostaną badania obejmujące markery nowotworów trzustki (CA 19-9), wątroby (CEA), czerniaka (S-100). Dodatkowo w pakiecie skierowanym do kobiet zaplanowano badania ukierunkowane na wykrywanie nowotworu jajnika (CA-125 i HE-4). Natomiast w pakiecie dla mężczyzn znajduje się dodatkowo badanie w kierunku raka prostaty (PSA).

Zgodnie z umową, program będzie realizowany od 24 marca do 18 grudnia 2026 roku w punktach ALAB Laboratoria przy ulicach: Trzebiatowska, Ratuszowa i Fredry w Kołobrzegu.

Warunkiem skorzystania z badania jest posiadanie aktywnej Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca.

Na realizację tegorocznej edycji programu, którego celem jest wsparcie mieszkańców Kołobrzegu w zakresie profilaktyki zdrowotnej i wczesnego wykrywania zmian nowotworowych, miasto planuje wydać do 130 tys. zł.

