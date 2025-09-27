Gryfiński Marsz Życia 2025. Zachęcali do badań profilaktycznych [GALERIA]

W sobotę (27 września) Gryfińskie Stowarzyszenie Amazonek „Ewa” kolejny raz zaprosiło zainteresowanych do udziału w „Marszu Życia”.

Po uroczystej mszy św. przemaszerowano ulicami miasta, propagując akcję informacyjną dotyczącą badań profilaktycznych związanych z chorobami nowotworowymi. Wydarzenie podsumowano na placu Barnima; tu uraczono uczestników imprezy artystycznymi występami, można było także zapoznać się z profilaktyką nowotworową (ćwiczenia z fantomem).

Jak przekonują organizatorzy „Marszu Życia”, udział w akcji „to nie tylko chwila wspólnej refleksji, ale także czas integracji, rozmów i nauki dbania o zdrowie”.

Tekst i fot. (akme)