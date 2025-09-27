Sobota, 27 września 2025 r. 
REKLAMA 15 szczecin
REKLAMA

Gryfiński Marsz Życia 2025. Zachęcali do badań profilaktycznych [GALERIA]

Data publikacji: 27 września 2025 r. 13:03
Ostatnia aktualizacja: 27 września 2025 r. 15:24
Gryfiński Marsz Życia 2025. Zachęcali do badań profilaktycznych
 

W sobotę (27 września) Gryfińskie Stowarzyszenie Amazonek „Ewa” kolejny raz zaprosiło zainteresowanych do udziału w „Marszu Życia”.

Po uroczystej mszy św. przemaszerowano ulicami miasta, propagując akcję informacyjną dotyczącą badań profilaktycznych związanych z chorobami nowotworowymi. Wydarzenie podsumowano na placu Barnima; tu uraczono uczestników imprezy artystycznymi występami, można było także zapoznać się z profilaktyką nowotworową (ćwiczenia z fantomem).

Jak przekonują organizatorzy „Marszu Życia”, udział w akcji „to nie tylko chwila wspólnej refleksji, ale także czas integracji, rozmów i nauki dbania o zdrowie”. 

Tekst i fot. (akme)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Brawo
2025-09-27 14:32:47
To popieram byle nie Kaja Gródek i oszołomy katolskie z Ordo Luris sponsorowane z Rassiji.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

15 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję