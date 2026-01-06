Pierwsza transplantacja w 2026 roku. Pilna operacja w szpitalu

Błyskawiczna i pilna transplantacja wątroby odbyła się w Sylwestra, w szpitalu przy ul. Arkońskiej. Na zdjęciu zespól transplantacyjny, który po nowy narząd jechał na Mazowsze: dr n. med. Magdalena Ptaszyńska, piel. Patrycja Baradziej i lek. Weronika Mitros. fot. SZPITAL WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE - ARKOŃSKA I ZDUNOWO/FACEBOOK

Personel Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie przeprowadził na początku nowego roku zabieg przeszczepienia wątroby. Sytuacja wymagała pilnej interwencji lekarzy i natychmiastowego działania, ponieważ zagrożone było życie pacjentki.

Do szpitala 31 grudnia 2025 roku - czyli w ostatni dzień minionego roku - zgłosiła się 34-latka z ostrą niewydolnością wątroby. Potrzebny był natychmiastowy przeszczep narządu. Jeszcze tej samej nocy zespół medyczny szpitala przy ul. Arkońskiej wyruszył na Mazowsze, aby odebrać nowy, pobrany od zmarłego dawcy narząd. Pacjentka natomiast była pod stałą opieką szczecińskich hepatologów.

Z powodu trudnych warunków pogodowych nie było możliwości bezpiecznego lotu w ramach „Akcji Serce”, dlatego personel wraz z pobranym organem wrócił do Szczecina drogą lądową.

Po godz. 18 rozpoczęła się operacja przeszczepienia, a pacjentka po zabiegu trafiła pod opiekę zespołu anestezjologii i intensywnej terapii.



W zespole pobierającym narząd znalazły się: dr n. med. Magdalena Ptaszyńska (która ubiegły rok również rozpoczęła od pobrania wątroby), Patrycja Baradziej (pielęgniarka) oraz lekarz Weronika Mitros. Przeszczepu wątroby dokonał zespół w składzie: dr n. med. Samir Zeair (chirurg), lek. Robert Stasiuk (chirurg), lek. Artur Janowski (anestezjolog), Małgorzata Bessas (pielęgniarka operacyjna), Agnieszka Stemporowska (pielęgniarka anestezjologiczna).



Koordynatorami transplantacyjnymi byli Piotr Sobieszek oraz Michał Witkowski.

W minionym roku w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie odbyło się ponad 100 transplantacji. Kolejni pacjenci oczekują na przeszczep.

- W roku 2025 nasi specjaliści przeszczepili 75 wątrób, 50 nerek i 4 płuca. Rok wcześniej (2024) przeszczepiliśmy 79 wątrób, a od samego początku istnienia w naszym szpitalu programu transplantacyjnego wątroby - 1221. To drugi wynik w kraju - informuje Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik prasowy Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. - Obecnie zakwalifikowanych do przeszczepiania wątroby w naszym ośrodku jest 14 osób. Kilkoro kolejnych pacjentów prawdopodobnie przejdzie kwalifikacje do transplantacji tego narządu jeszcze w tym tygodniu.©℗

