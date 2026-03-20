Dyskutowali o zdrowiu jamy ustnej

Konferencja podsumowująca projekt #MojaSzkołaZdrowaSzkoła odbyła się w piątek w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Omawiano kwestie zdrowia jamy ustnej - głównie u najmłodszych.

W piątek 20 marca w budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja, na której poruszano tematy i zagadnienia związane ze zdrowiem jamy ustnej, higieną, ruchem czy odżywianiem. Wydarzenie odbyło się w związku z obchodami Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej, a także w ramach trzeciej edycji kampanii #MojaSzkołaZdrowaSzkoła.

Kilku prelegentów związanych z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie, Uniwersytetem Szczecińskim czy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie zaprezentowało referaty dotyczące między innymi: założeń kampanii #MojaSzkołaZdrowaSzkoła, zasad racjonalnego żywienia dzieci w wieku szkolnym, znaczenia ruchu w rozwoju dzieci, zapobiegania i wykrywania wad zgryzu czy choroby próchnicowej u najmłodszych. Wszystkie wystąpienia skupiały się wokół problematyki zdrowej jamy ustnej, na którą duży wpływ ma zarówno regularne mycie zębów, profilaktyka oraz sposób odżywiania. Podczas konferencji mówiono także o tym, jak ważny w rozwoju młodego człowieka jest regularny ruch.

Piątkowa konferencja miała ponadto pomóc w wypracowaniu rozwiązań, pomysłów i sposobów na to, jak dbać o zdrowie.

- Tutaj na sali siedzą promotorzy zdrowia, siedzą też nauczyciele ze szkół, które brały udział w kampanii, bo wiemy też, że dzieci i młodzież w szkole spędzają bardzo dużo czasu, ale dla rodziców w ramach tej kampanii też są przygotowane m.in. filmiki, które zostaną umieszczone na elektronicznym dzienniku. Tam rodzice będą mogli zobaczyć te filmiki i pokazać je dzieciom. Chodzi też o to, żeby oni się włączyli w te działania edukacyjne, promocyjne wśród dzieci, bo możemy się dużo starać w szkole, pracować, mówić, ale tak jak mówią nasi prelegenci - to musi być spójna całość, czyli zaczynamy gdzieś w szkole, ale kończymy też w domu tę edukację. Ten zdrowy talerz, ta higiena jamy ustnej - to jest bardzo ważne - opowiada Małgorzata Kapłan, rzecznik prasowy WSSE w Szczecinie.

Kampania #MojaSzkołaZdrowaSzkoła skierowana jest do uczniów klas IV szkół podstawowych, ich rodziców i opiekunów. Jej ideą - jak podają organizatorzy - jest zwiększenie świadomości w zakresie profilaktyki próchnicy, zdrowego odżywiania oraz znaczenia aktywności fizycznej w codziennym życiu dzieci. Projekt prowadzony był już w poprzednich latach. W pierwszej edycji WSSE w Szczecinie ważyła tornistry uczniów oraz wykonywała im przesiewowe badania wzroku. W drugiej – oprócz ważenia tornistrów – przeprowadzane zostały badania wad postawy oraz analiza nawyków żywieniowych dzieci na podstawie ankiet skierowanych do rodziców.

W bieżącej edycji organizowany jest cykl zajęć edukacyjnych realizowanych w szkołach od stycznia do marca 2026 r. Tematy spotkań to profilaktyka próchnicy, zasady prawidłowego żywienia oraz rola aktywności fizycznej w utrzymaniu zdrowia. Istotnym elementem projektu były badania ankietowe prowadzone wśród uczniów przed i po zajęciach, które pozwoliły ocenić skuteczność działań edukacyjnych.

Temat higieny i zdrowia jamy ustnej jest bardzo ważny wśród dzieci.

- Wydawałoby się, że wszyscy wiemy o tym, że trzeba myć zęby, jeść twarde warzywa, żeby zęby i jama ustna się dobrze rozwijały. Wydaje nam się, że wszyscy wiemy, co to jest prawidłowa piramida żywienia, a okazuje się, że nie do końca, więc jest to bardzo ważne zagadnienie właśnie wśród dzieci. Wybraliśmy 45 szkół z całego województwa, przynajmniej dwie szkoły z każdego powiatu. Jedna szkoła wiejska, jedna miejska i byli to uczniowie klasy czwartej. Na początku zajęć dostali ankietę, m.in. właśnie pytanie o to, czym jest ta piramida prawidłowego żywienia, o gryzienie twardych produktów, o picie wody czy też słodzonych napojów. Co jest lepsze, co powinno się znajdować w naszej diecie, czyli rola białek, węglowodanów i tłuszczów. I na podstawie tych ankiet, które potem zebraliśmy, dyskutowaliśmy czy dzieci wyniosły coś z tych przeprowadzonych zajęć. I okazywało się, że rzeczywiście te zajęcia przydały się tym dzieciom, bo w niektórych pytaniach właśnie wyniki pokazywały, że czegoś się dowiedziały, czegoś te dzieci jednak nie wiedziały wcześniej - opowiada Małgorzata Kapłan.

Integralną częścią projektu jest również turniej sportowo-edukacyjny „Siódme poty”, który łączy rywalizację sportową z wiedzą na temat zdrowia. Rozgrywki prowadzone będą na etapie powiatowym i wojewódzkim, a ich finał odbędzie się 22 maja 2026 r., w Europejskim Dniu Walki z Otyłością.©℗

Agata Jankowska

fot. Agata JANKOWSKA

