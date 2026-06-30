Podawał się za policjanta

45-latek podawał się za policjanta i w ten sposób próbował wyłudzić pieniądze od swojej ofiary. Udało się go zatrzymać. Fot. Sylwia DUDEK

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Policach oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zatrzymali 45-latka, który podawał się za policjanta. W ten sposób zdobywał zaufanie swoich ofiar i okradał je. Sprawca to mieszkaniec powiatu kamieńskiego.

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Przyjęta przez mężczyznę metoda "na policjanta" polegała na tym, że przekonał swoją ofiarę, iż prowadzi obecnie akcję przeciwko grupie oszustów. Jednocześnie, nakłonił ją do przekazania pieniędzy, które trafiły w ręce przestępców.

Policjanci szybko ustalili kim jest i gdzie przebywa podejrzany. Mężczyzna został natychmiast zatrzymany, usłyszał zarzuty związane z doprowadzeniem pokrzywdzonej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. To jednak nie koniec tej kryminalnej historii.

– W toku prowadzonych czynności policjanci ustalili ponadto, że zatrzymany był osobą poszukiwaną na podstawie listu gończego celem odbycia kary 2 lat pozbawienia wolności. Po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych mężczyzna zostanie doprowadzony do jednostki penitencjarnej, gdzie odbędzie zasądzoną karę – informuje zachodniopomorska policja.

Apeluje jednocześnie o zachowanie szczególnej ostrożności podczas rozmów telefonicznych z osobami podającymi się za funkcjonariuszy lub pracowników różnych instytucji.

– Przypominamy, że prawdziwi policjanci nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy, udział w tajnych akcjach ani zabezpieczanie środków finansowych na potrzeby prowadzonych działań. W przypadku podejrzenia oszustwa należy niezwłocznie przerwać rozmowę i skontaktować się z policją pod numerem alarmowym 112.

(K)

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