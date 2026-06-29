Policjanci i ich czworonożni partnerzy walczyli o zwycięstwo

Asp. Bartosz Bargiel z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie z Rygorem Fot. KPP Stargard

Zakończyły się wojewódzkie eliminacje do XXIII Mistrzostw Kynologicznych Policji. Zawody, przygotowane przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, były okazją do sprawdzenia umiejętności funkcjonariuszy oraz ich psów służbowych w wymagających konkurencjach.

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Rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach: wyszukiwania zapachów narkotyków oraz wyszukiwania materiałów wybuchowych. Uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom wyszkolenia, precyzję działania oraz doskonałą współpracę ze swoimi czworonożnymi partnerami.

W kategorii psów służbowych specjalizujących się w wykrywaniu narkotyków najlepszy okazał się mł. asp. Mateusz Burian z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie wraz z psem Wago. Drugie miejsce zajęli mł. asp. Patryk Binięda z KMP w Szczecinie i pies Tola, natomiast trzecią lokatę wywalczył asp. Bartosz Bargiel z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie wraz z psem, który wabi się Rygor.

W konkurencji dotyczącej wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych zwyciężył mł. asp. Dariusz Bartoszek z KMP w Koszalinie, którego partnerem był pies Pikolo. Na drugim miejscu uplasował się asp. szt. Paweł Naworski z KMP w Szczecinie z Luzakiem, a trzeci wynik uzyskał mł. asp. Dominik Wróblewski z KPP w Świdwinie wraz z Wako.

Podczas uroczystego zakończenia zawodów laureaci odebrali nagrody i gratulacje.

– Zwycięzcy eliminacji będą reprezentować województwo podczas finału XXIII Mistrzostw Kynologicznych Policji – informuje Policja Zachodniopomorska. ©℗

(w)

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