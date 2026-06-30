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Złapali pijanego awanturnika

Data publikacji: 30 czerwca 2026 r. 14:27
Ostatnia aktualizacja: 30 czerwca 2026 r. 14:27
Złapali pijanego awanturnika
38-latek został ukarany mandatami karnymi na łączną kwotę 2150 złotych. Fot. KPP Goleniów  

Policjanci z Posterunku Policji w Maszewie otrzymali zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego mężczyzny, który swoim zachowaniem wzbudzał niepokój wśród mieszkańców.

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Według zgłoszenia, mężczyzna zakłócał ład i porządek publiczny, zaczepiał przechodniów oraz stwarzał zagrożenie w ruchu drogowym, wchodząc na jezdnię. Chuliganem okazał się 38-letni mieszkaniec regionu. Miał blisko 1,8 promila alkoholu w organizmie.

Za popełnione wykroczenia 38-latek został ukarany mandatami karnymi na łączną kwotę 2150 złotych. Z uwagi na stan nietrzeźwości oraz jego niebezpieczne zachowanie, które stwarzało zagrożenie zarówno dla niego samego, jak i dla innych osób, policjanci podjęli decyzję o jego doprowadzeniu do Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie w celu wytrzeźwienia.

(reg)

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