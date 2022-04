Pobyt w szczecińskiej izbie wytrzeźwień prawdopodobnie wkrótce zdrożeje

No nie

Martwię się o radnego Mateckiego - to go uderzy po kieszeni.

To drożej niż w hotelu

V

2022-04-13 12:52:44

A wiecie ile jest miejsc na izbie? Co się dzieje z pozostałymi osobami będącymi w stanie upojenia alkoholowego? Trafiają do szpitali lub na policyjny "dołek". Ani jedno ani drugie nie jest miejscem odpowiednim do przechowywania pijaków