Pobił i okradł seniora na terenie ogródków działkowych na Pogodnie

Fot. Sylwia Dudek

Szczecińscy wywiadowcy zatrzymali 43-latka, który pobił 70-letniego mężczyznę na terenie ogródków działkowych na Pogodnie i ukradł mu 100 zł. Sprawca był nietrzeźwy. Został zatrzymany i usłyszał zarzuty.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu. Do 70-latka przyszło dwóch mężczyzn, jeden – 43-latek – zażądał od seniora pieniędzy. Jak ustalili policjanci, starszy pan już wcześniej był zmuszany do przekazywania mu gotówki. Tym razem odmówił. Wówczas 43-latek stał się agresywny – przewrócił seniora na ziemię, pobił go, a następnie zabrał mu 100 zł i uciekł.

Sprawcę szybko zatrzymali szczecińscy wywiadowcy. Mężczyzna był nietrzeźwy – badanie wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Policjanci odzyskali również skradzione pieniądze.

43-latek usłyszał zarzuty usiłowania kradzieży rozbójniczej w połączeniu z wymuszeniem rozbójniczym oraz spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu. Prokurator, po zapoznaniu się z materiałami sprawy, zastosował wobec podejrzanego policyjny dozór, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego oraz zakaz kontaktowania się z nim.

(K)

