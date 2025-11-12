Środa, 12 listopada 2025 r. 
Ukradł rower spod sklepu. Zauważył go szef posterunku policji

Data publikacji: 12 listopada 2025 r. 14:53
Ostatnia aktualizacja: 12 listopada 2025 r. 14:53
Asp. szt. Paweł Możdżeń, kierownik Posterunku Policji w Sianowie, w czasie wolnym otrzymał informację o kradzieży roweru spod jednego ze sklepów w mieście. Kilka chwil później, jadąc prywatnym samochodem, zauważył mężczyznę poruszającego się rowerem przypominającym skradziony jednoślad.

- Policjant natychmiast zareagował. Ruszył za podejrzanym i po krótkim pościgu ujął mężczyznę - relacjonuje nadkom. Monika Kosiec z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Nagranie z monitoringu sklepowego potwierdziło, że mężczyzna był sprawcą kradzieży. Na miejsce wezwano patrol policji, który przejął zatrzymanego. Rower trafił z powrotem do właściciela, a mężczyzna usłyszał zarzuty karne.

