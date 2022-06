Po wydarzeniach w Jordanowie. Wojewodowie skontrolują DPS-y

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zwróciła się z prośbą do wojewodów w całej Polsce o przeprowadzenie kontroli w Domach Pomocy Społecznej. Ma to związek z wydarzeniami, do jakich doszło w prowadzonym przez siostry zakonne DPS-ie w Jordanowie. Śledztwo dziennikarskie wykazało, że zakonnice regularnie znęcały się fizycznie i psychicznie nad niepełnosprawnymi dziećmi. Na porządku dziennym było przywiązywanie ich do łózek, bicie a nawet zamykanie w klatkach.

We wtorek na swoim Twitterze minister zapowiedziała kontrole. "W związku z doniesieniami medialnymi nt. nieprawidłowości w jednym z DPS-ów, zwróciłam się do wojewodów z prośbą o przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych w nadzorowanych przez nich DPS-ach i placówkach całodobowej opieki nad osob. niepełnosprawnymi, chorymi i seniorami" - ogłosiła.

W województwie zachodniopomorskim działa - zgodnie z rejestrem Urzędu Wojewódzkiego z dnia 26 maja 2020 roku - 36 Domów Pomocy Społecznej. W samym Szczecinie jest 6 takich placówek. To zarówno ośrodki dla seniorów, osób przewlekle chorych, cierpiących na choroby psychiczne, dorosłych i dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. W tych placówkach, jak informuje Piotr Pieleszek z Centrum Prasowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, jest 4220 miejsc.

- Trzy domy pomocy społecznej prowadzą miejsca dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (na ogólną liczbę 31 miejsc), w których aktualnie przebywa 10 dzieci - podaje.

Zapowiadane przez Minister Maląg kontrole DPS-ów nie ominą również placówek w naszym regionie. Z informacji podanych przez ZUW będą to głównie ośrodki zajmujące się opieką nad dziećmi.

- Kontrole prowadzone były we wszystkich domach pomocy społecznej, aktualnie w związku z doniesieniami medialnymi przeprowadzone zostaną kontrole doraźne w domach, w których przebywają dzieci - informuje Pieleszek.

Dotychczas działania kontrolne w zachodniopomorskich domach opieki odbywały się regularnie, a ich wyniki są dostępne na stronie internetowej ZUW.

- Prowadzone są przez pracowników ZUW w Szczecinie w imieniu Wojewody Zachodniopomorskiego na bieżąco, zgodnie z przyjętym na dany rok planem kontroli. Dodatkowo, na przykład w przypadku niepokojących sygnałów przeprowadzane są kontrole doraźne - dodaje rzecznik.

Co dokładnie sprawdzają urzędnicy podczas kontroli w DPS-ach?

- Usługi pobytowe, opiekuńcze i wspomagające, zgodność zatrudnienia kierownika jednostki i pracowników DPS z wymaganymi kwalifikacjami oraz zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych i edukacji - informuje P. Pieleszek, zaznaczając, że w okresie pandemii możliwości skontrolowania placówek ograniczały się do zdalnego nadzoru prowadzonego przez kontrolerów z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej. Wymóg ten wynikał z faktu całkowitego zamknięcia Domów Opieki Społecznej dla osób z zewnątrz.©℗

(aj)