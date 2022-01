Miasto podnosi płace. "Solidarność" nie odpuści

Zakończyły się prowadzone przez miasto analizy dotyczące regulacji płac dla pracowników miejskich jednostek komunalnych w Szczecinie. Zgodnie z zapowiedziami otrzymają oni podwyżki w wysokości 210 zł brutto. Oprócz tego dodatkowe środki w wysokości 3 mln zł trafią dla pracowników sfery społecznej. Tymczasem "Solidarność" podtrzymuje swoje stanowisko i uważa, że podwyżki powinny wynieść po 1 tys. zł na etat.

Ogłoszona przez magistrat regulacja wynagrodzeń dla pracowników miejskich jednostek komunalnych obejmie w sumie ok. 7,5 tysiąca etatów.

- Na dodatkowo podwyższone uposażenie mogą natomiast liczyć pracownicy sfery społecznej, którzy m.in. świadczą pracę socjalną, wykonują czynności opiekuńcze, realizują zadania wychowawcze i asystenckie - tłumaczy Dariusz Sadowski z Centrum Informacji Miasta. - Chodzi m.in. o osoby zatrudnione w jednostkach takich jak Domy Pomocy Społecznej, Zespół Żłobów Miejskich czy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Szczegółowym rozdysponowaniem środków zajmą się dyrektorzy poszczególnych jednostek. Podwyżkami w sferze społecznej zostanie objętych łącznie ok. 800 etatów.

W sumie regulacja wynagrodzeń to koszt 23 mln zł. Powyższe regulacje nie kończą procesu związanego z poszukiwaniem możliwości kolejnych podwyżek.

Tymczasem "Solidarność" przypomina, że oczekiwania były inne. Od kilku miesięcy związkowcy tłumaczyli ciężką sytuację miejskich pracowników, powoływali się na rosnące ceny, inflację i kilkuletnie zaniedbania w regulacji płac, co według ich wyliczeń powinno przełożyć się na podwyżki w wysokości 1 tys. zł na etat.

- Urząd robi to, co uważa za stosowne i ma do tego prawo - komentuje Mieczysław Jurek, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego. - My nadal uważamy, że te 210 zł to śmieszna kwota. - Solidarność nie będzie jednak uczestniczyć w podziale tych środków, to zadanie pracodawców. Będziemy się jednak całej sytuacji przyglądać. ©℗

